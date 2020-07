De la détente, des bons produits laitiers, des pâtisseries délicieuses... bref on adore l'été dans l'Yonne !

On démarre cette nouvelle chaîne avec Carole Cumont, sophrologue et relaxologue à Ouanne. On respire cet été...

Une bonne crème glacée à base de lait fermier de chez nous... Merci à Caroline de la Vache à Roulettes de nous proposer ses délicieux produits !

Après la crème glacée, encore un peu de place pour une bonne pâtisserie ? Découvrons la maison Alix à Ouanne avec Jérôme !

Pour terminer, on découvre la taverne des Korrigans à Merry-La-Vallée. Soirées concerts, soirées pizzas... Bref ça sent bon l'été !