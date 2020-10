De pierres en pierres, ils font carrière

Une heure de balade dans le département pour découvrir le milieu professionnel, économique, artistique, culturel, par le biais de nos invités!

Noémie Vignaud dirige l'Hostellerie des Clos à Chablis. Avec elle nous discutons gastronomie et burger puisque depuis quelques mois, avec son équipe, elle a crée le food-truck "Les Clos and co".

Elle nous a présenté un ami d'enfance: Kevin Van Noort, directeur agences immobilière Auxerre -Chablis - Tonnerre chez ORDIM Immobilier.

Parce qu'ils sont souvent amenés à travailler ensemble, il nous a présenté Jonathan Rousselat de l'Entreprise RTP Rousselat Travaux Publics à Diges.

Enfin nous avons rencontré Clément Rousseau. Il y a un an et demi, il a repris une entreprise à Saint-Fargeau qui a longtemps été familiale. Une société spécialisée dans les domaines de la maçonnerie, carrelage, menuiserie, plâtrerie et couverture: Entreprise Rousseau.