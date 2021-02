Debbitu... di Ghjacumu Fusina

Un parlu micca di i debbiti persunali chì tuttognunu pò avè in i so affari privati, ma di quellu sprupusitatu ch’elli s’anu pigliatu à collu i Stati tutti da quandu sta pandemia s’hè stesa nant’à u mondu interu è sanu. Quellu debbitu l’anu accettatu à ochji aperti è senza primurassi troppu di quant’ellu custerà à u fine, dopu passata a sciagura : « Costi ciò ch’ella costi ! » cum’ellu disse un presidente cunnisciutu.

Avale i parè ùn sò tutti in cunsunenza, ben intes : certi cunsiderendu chì u debbitu ùn vale à pagallu, postu ch’ella hè sempre stata in a storia passata chì i Stati ùn ebbenu mai à rimpattà qualcosa di ciò ch’elli avianu pigliatu in prestu per qualsiasi u mutivu, guerre o micca. Altri invece pretendenu chì tuttu si deve pagà è l’impositi a ci feranu sapè da quì à pocu, quandì a calma serà di ritornu. A chì riflette in un antru modu, custatta chì l’imprestiti fatti non solu ùn costanu nunda, ma chì vistu i percentuali bassi fatti di e banche, si vince piuttostu solli ancu rimpatendu issu debbitu tamantu !

D’altronde, ne facenu centu dimustrazioni unipochi d’ecunumisti da spiegà e so scelte : leghjendu è stendu à sente tutti issi argumenti, ùn hè cusì facile di capì tuttu da spezialisti, ma si ne capisce abbastanza da frasturnassi quantunque pè e scelte chì seranu fatte quand’elli veneranu sti beati lindumani guariti.

Ghjacumu Fusina