Décès de Gérard Ryssel

E drüürigi Nochricht üss'm Ewerlànd, die Stimm hàn ìhr regelmassi bi ùns àm Sander gheert. Noch vor 2 Woche esch'r bi ùns gsenn, d'r Gérard Ryssel von Illf'rth, kümm ewer 70, ìsch hitt Nàcht gànge. Er het ùns viel Rotschlàà ewer'm Komposcht gann, viel Rezapter. Er het sich wùnderbàr mìt Pflànze üsskannt. Er esch eu viel àns Zoologische von Milhüsa beteiligt gsenn, namli esch'r bis àn dem Dàà Präsidant vom Verein "les amis du Zoo de Mulhouse" gsenn. M'r heere metnànder e Üsszùg wo n'r ùns von Baareläuch geredd het.

M'r welle in de Fàmili vom Gérard Ryssel, sini Frend vom Zoologische, Beileid sààwe, im Nàme vom Radiosander sprache m'r ùnser Beileid üss, s'Begräbnis word in de Kàpall vom Spìtàl heilige Moràndi in àltkerrir àm Dsichdig Nochmeddàà. Gérard, m'r hoffe dàss dü do owe widderscht in scheeni Wälder, Falder, Màtte ùn Garte spàziere worrsch. M'r ware im àrtikel von FBE.fr àlli Sandùnge wo dü debii besch gsenn drin màche, dàss dini Stimm ùn Kanntnisse net verlore gehn.

