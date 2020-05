Déclaration de revenus : tout ce qu'il faut savoir

Les déclarations numériques ont désormais la faveur des 185 156 contribuables insulaires : l'an dernier 67 % d'entre eux avaient en effet opté pour internet, déjà 40 000 cette année. Si vous ne faites pas partie de ceux-là, vous avez donc jusqu'au 8 juin minuit pour le faire. Jusqu'au 12 juin si vous préférez le formulaire papier.

Et si vous avez besoin de renseignements, d'informations, toujours pas d'accueil physique dans les centres des impôts, malgré le déconfinement. Vous pouvez passer soit par le site des finances publiques : impots.gouv.fr. et ensuite aller sur votre espace particulier. Soit appeler un numéro unique, national : le 0 809 401 401 (prix d'un appel local). Soit appeler votre centre le plus proche : le 04 95 50 35 00 (Ajaccio et Porto Vecchio) , le 04 95 77 70 20 (Sartène), le 04 95 32 93 93 (Bastia), le 04 95 65 92 50 (Calvi) ou enfin le 04 95 45 24 00 (Corte).