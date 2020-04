Déclarer ses revenus en ligne, ce qu'il y a de nouveau en 2020 !

La déclaration 2020 sur les revenus 2019 va présenter pour la première fois aux usagers les montants de prélèvement à la source dont ils ont fait l’objet en 2019. Pour en parler les expertes de la direction régionale des finances publiques Valérie Verdoux et Sandrine Le Guern.

Dans le prolongement des mesures de simplification des années précédentes, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) propose à deux tiers des usagers un nouveau processus déclaratif, la déclaration « automatique », qui les autorise à ne pas effectuer de dépôt de déclaration si les informations connues de l’administration sont justes et exhaustives.

La déclaration automatique c'est quoi exactement?

La déclaration 2020 sur les revenus 2019 est marquée par la présentation aux usagers des montants relatifs au prélèvement à la source. La campagne déclarative des revenus 2019 sera la première en contexte PAS ( Prélèvement à la source), avec la prise en compte du paiement de l’impôt intervenu tout au long de l’année 2019. Ces données seront bien entendu modifiables. Pour les déclarations papier, il sera également possible d’effectuer les modifications sur la déclaration sans avoir à compléter de nouveaux formulaires. Parfois, dans le meilleur des cas vous n'aurez rien à faire, rien à déclarer si les informations détenues par l'administration sont déjà les bonnes. C'est ce qu'explique Valérie Verdoux au micro France Bleu Gironde et France Bleu Périgord d'Isabelle Wagner.

"C'est une grande nouveauté de cette campagne qui devrait concerner 60% des usagers. L'usager aura juste à vérifier ce qui est inscrit" Valérie Verdoux

Déclaration Automatique © Maxppp - Bruno Lévèque

Pourquoi faire une déclaration en ligne?

Depuis l’année dernière, la déclaration en ligne est obligatoire pour tous les usagers dont l'habitation principale est équipée d'un accès internet. Au plan national, 25,2 millions de foyers (67,5 %) ont déclaré en ligne en 2019 (62,1 % en 2018). En Nouvelle-Aquitaine, ce taux est de 62%. Il s’élève à 70 % en Gironde. Toutefois, comme en 2019, les usagers qui estiment ne pas être en mesure de déclarer en ligne conservent la possibilité de déposer une déclaration papier. Pour faire une déclaration en ligne il suffit de se rendre sur le site du gouvernement Impots.gouv.fr

"Si c'est la première fois que l'usager veut déclarer en ligne il doit créer son espace personnel sur impots.gouv.fr " Valérie Verdoux

Déclarer en ligne © Maxppp - Leyla Vidal

Doit on faire une déclaration, alors qu'elle est pré-remplie?

La déclaration automatique permet à ces usagers de remplir leurs obligations déclaratives par validation tacite. Concrètement, si l’usager après vérification de ce qui lui est présenté, n’a aucune modification ou complément à apporter il n’a dès lors plus rien à faire. Sa déclaration sera traitée automatiquement. Pour déclarer, il lui suffit de vérifier. Ce mode déclaratif présente pour l’usager une mesure forte de simplification en le dispensant de dépôt d’une déclaration (en ligne ou papier). L’usager n’a donc plus de crainte d’être pénalisé en cas d’oubli de dépôt de sa déclaration. En outre, l’usager aura connaissance, dès le début de la campagne du montant estimatif de l’impôt sur les revenus 2019, du solde de l’impôt, et du taux de prélèvement applicable à compter de septembre 2020. Sandrine Le Guern explique cependant en quoi il est important d'effectuer ce travail de vérification, voir de modification si nécessaire.

" Alors pourquoi faut-il déclarer alors que le prélèvement à la source est en place depuis Janvier 2019?" Isabelle Wagner

impots.gouv.fr © Maxppp - Bruno Levèque

Si vous n'avez pas internet et que vous souhaitez contacter le service des impôts il faut composer le 0809 401 401 (Service Gratuit au prix d'un appel)