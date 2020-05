Déconfinement : “Mes bons moments” un site pour soutenir cafés, restaurants et hôtels de Loire-Atlantique

Quand vont ils rouvrir ? Les gérants de bars, restaurants, discothèques et hôtels de Loire-Atlantique montrent leur impatience. Frédéric de Boulois patron de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie lance un site convivial pour les aider financièrement et moralement