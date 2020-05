Déconfinement, les transports en commun nantais s'adaptent

Sur France Bleu Loire Océan, Olivier Le Grontec, Directeur Général de la SEMITAN, précise les usages à bord des bus et tramways nantais.

Le port du masque est obligatoire à bord des transports en commun

Chacun est responsable de son équipement personnel. La plupart des villes mettent des masques à disposition de leurs habitants, certaines entreprises en distribuent à leurs salariés et vous pouvez en acheter dans certains commerces.

Gardez vos distances : 1 mètre minimum entre chaque voyageur à bord et sur les quais. Pour vous aider à vous repérer, des messages sonores, une signalétique au sol et sur les sièges. Montée par les portes du milieu et de l'arrière dans les bus.

Pour limiter les points de contacts : un dispositif de séparation des conducteurs et des passagers, l’ouverture automatique des portes (dans les véhicules le permettant), une protection antimicrobienne sur les « valideurs Libertan ».

Pour prévenir les risques : des distributeurs de gel hydro alcoolique dans tous les Tramways, Busway et Chronobus enfin, les mesures de désinfection des véhicules et des stations sont renforcées.

Tramway nantais © Getty

A compter de ce 11 mai, Tramway, Busway et Bus circulent avec les horaires Jour Jaune, (comme un samedi), du lundi au samedi jusqu’à 22:30. Navibus : un passage toutes les 20 minutes sur les lignes N1 et N2. La ligne N3 ne fonctionne pas. Espace mobilité Commerce : ouvert du lundi au vendredi de 09:45 à 17:45.

Quelles sont les mesures prises par la SEMITAN pour que vous puissiez prendre les transports en commun en toute sécurité ? Olivier Le Grontec, Directeur Général de la SEMITAN, invité de France Bleu Loire Océan, précise toutes les dispositions prises dans les transports nantais :

