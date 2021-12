Découvrez "La Lorraine des Sciences", le nouveau rendez-vous scientifique de France Bleu Lorraine

La Lorraine des Sciences, un nouveau rendez-vous sur France Bleu Lorraine pour ces fêtes de fin d'année. Antoine Guitton chercheur à l'université de Lorraine, nous fait découvrir en compagnie d'Ilan Malka les phénomènes scientifiques chaque jour à 7h45 et 9h40.

Des réponses simples à des questions complexes (et inversement)

"Qu'est-ce qu'une étoile ?" "Pourquoi le papier cadeau se déchire ?" Vous êtes-vous déjà posé la question ? Et surtout avez-vous trouvé une réponse simple et éclairante à ces questionnements ?!

La Lorraine des Sciences pose les bonnes questions !

Pour ces fêtes de fin d'année, France Bleu Lorraine vous propose une nouvelle chronique scientifique qui entend répondre à toutes ces questions chaque jour à 7h45 et 9h40.

Antoine Guiton, chercheur au Laboratoire d'Étude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux - LEM3 (Université de Lorraine, CNRS, Arts et Métiers) et enseignant à l’IUT de Metz, nous fait découvrir les phénomènes scientifiques liés aux fêtes de fin d'année, en compagnie d'Ilan Malka.

Antoine Guiton, au micro de France Bleu Lorraine

Réécoutez tous les épisodes de "La Lorraine des Sciences"

Qu'est-ce qu'une étoile ?

Qu'est-ce que le verre ?

Comment les odeurs se diffusent ?

Qu'est-ce que la lumière ?

Comment aider le Père Noël à glisser par la cheminée ?

Qu'est-ce que le froid ?

Qu'est-ce que le feu ?

Pourquoi le papier cadeau se déchire ?

Pourquoi le chocolat intéresse la science ?

Pourquoi y a-t-il du sel sur les routes ?

Et retrouvez les nouveaux épisodes de "La Lorraine des Sciences" chaque week-end, dès le 8 janvier, à 7h20.

>>> A découvrir : l'interview d'Antoine Guiton à lire sur le site de Factuel, l'info de l'Université de Lorraine