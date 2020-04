Découvrez les programmes de France Bleu Bourgogne pour mieux vivre son confinement

Questions pour un confiné

Des questions inattendues pour passer le temps, ces personnalités de la Côte d’or vont vous surprendre avec leurs réponses !

La playlist confinement

Ils font vivre la culture en Côte d’Or et ils vous proposent leur playlist. Des coups de cœur, des passions et aussi des regrets et des plaisirs coupables !

Open Bar expresso

Et après ? On en parle avec nos « Barrés » parce que ça fait du bien de se dire les choses comme on les pense.

Caroline Polar

Une plongé dans l’histoire judiciaire et criminelle de la Côte d’Or avec une vraie passionnée, Caroline distille les indices dans ces affaires qui ont autrefois fait trembler notre département.

Plateau Télé en Côte d’Or

Et pendant ce temps là, que regarde les personnalités de la Côte d’Or ? On partage un plateau télé sur France Bleu Bourgogne.

La Côte-d'Or gourmande vous titille les papilles

Des recettes pour nous régaler au quotidien.