Démarchage abusif à Saint-Nazaire : de faux agents vendent de faux calendrier

"Démarchage abusif à domicile : appel à la vigileance", le titre du communiqué de Saint-Nazaire Agglomération est on ne peut plus clair. Depuis plusieurs jours et dans plusieurs quartiers différents, des personnes se font passer pour des agents qui travaillent aux déchets encombrants et font du porte à porte en essayant de vendre des calendriers.

"La ville et l'agglomération ne vendent aucun calendrier et les agents ne font jamais de démarchage de ce type à domicile" rappelle l'agglomération dans son communiqué.

ⓘ Publicité

Il s'agit d'un appel à la vigilance de tous les habitants et Saint-Nazaire agglomération résume les précautions à adopter