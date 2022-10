Des astuces anti-mites dans nos penderies et nos placards alimentaires

Si vous n'avez pas encore fait le grand ménage d'automne cela ne devrait plus tarder : avec les températures automnales qui s'installent nous rangeons doucement nos robes légères, shorts et maillots de bain au profit de nos pulls, pantalons et écharpes.

Et il y a des astuces à connaître pour conserver intacts nos vêtements, que ce soit dans des caisses en plastiques, des sacs, ou encore à la cave. Astuces valables aussi pour les habits que vous ressortez actuellement et qui vont nous accompagner les prochains mois. Dans nos armoires aussi il y a des précautions à prendre.

ⓘ Publicité

Les mites adorent les endroits humides, et détestent la lumière.

Prenez donc l'habitude de sortir régulièrement vos vêtements de vos placards, secouez-les et pensez à aérer ! Et puisque mieux vaut prévenir que guérir ; vous pouvez remplir des petites soucoupes de lavandin, de clous de girofle, de camphre, de laurier sauce (au choix !)

Autre possibilité : disposer de petits morceaux de bois de cèdre ou des pelures d'agrumes dans les armoires, ou encore l'incontournable (véritable!) savon de Marseille. Un bloc que vous pouvez couper en quatre et disposer dans vos placards.

Pour stocker vos vêtements inutilisés (ceux d'été en ce moment par exemple), il est conseillé d'y glisser quelques petites feuilles d'absinthe avant de les ranger. Autre astuce, vous pouvez saupoudrer de poivre et de semence de carotte le linge que vous conservez dans des malles.

Les mites détestent toutes ces odeurs, ce sont de véritables répulsifs ! Et cela parfume l'armoire naturellement sans embaumer nos vêtements pour autant.

Les mites alimentaires : le combat dans nos placards de la cuisine.

Première chose à faire : tout sortir des placards de la cuisine ! (c'est fastidieux mais nécessaire !)On nettoie et on désinfecte avec de la javel, du citron ou du vinaigre.

Les mites alimentaires sont comme les mites vestimentaires : elles détestent avoir froid. Il s'agit donc de stocker dans la mesure du possible, nos farines et autres produits à risque dans un endroit frais, et dans des bocaux hermétiquement fermés. (jamais de sachets!)

Et l'astuce suprême : avant de fermer nos bocaux, mettre une ou deux feuilles de laurier sauce et une gousse d'ail entière et non pelée (!)

Dans les placards ensuite : disposez, au choix : du camphre, de la sauge, de l'ail ou du laurier sauce pour les faire fuir.

Pour éviter de retrouver ces petites bestioles dans vos céréales ou farines, le poivre sera votre allié : prenez du poivre concassé (et surtout pas moulu ou entier), grâce à un moulin à poivre vous le concassez et le disposez dans de petites soucoupes dans vos placards.

Avec toutes ces options vous êtes normalement armés pour affronter les mites en tous genres !

Merci à Catherine Fructus, "Des recettes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui", aux éditions Odile Jacob