Des astuces pour éviter les pièges du français

La langue française est pleine de pièges mais nous avons des astuces pour les contourner facilement.

Dans Minute Papillon ! aujourd'hui, Sidonie Bonnec cherche des solutions pour éviter ces fautes de français qui nous pourrissent l'existence. Julien Soulié est ancien professeur de lettres classiques et membre du site Projet Voltaire. Il propose dans le livre "GPS orthographe" des astuces pour identifier et contourner ces problèmes de liaisons, d'accords et de prononciation.

Omnubiler et Obnubilé

Il est des mots qu'on utilise peu et dont on doute, parfois. J'ai mis du temps à trancher entre digression et disgression (en fait, le second n'existe pas). Sidonie, c'est avec omnubiler et obnubiler qu'elle semble avoir un problème.

"C'est un mot sur lequel on bute parfois" confirme Julien Soulié avant d'indiquer "obnubiler est construit autour du préfixe ob qui signifie un obstacle". Il nous conseille d'associer mentalement obnubiler à obséder pour garder le son ob en tête et ne plus faire cette erreur.

Aucun et aucuns

Julien Soulié est venu avec une règle extrêmement simple à comprendre :

On ne met jamais de s, sauf quand il en faut un

Ainsi, on a tendance à ne mettre aucun s au mot aucun. Pourtant, certains mots invariables sont toujours au pluriel. C'est le cas des ténèbres, des fiançailles, des rillettes ou des castagnettes.

"Si on considère que votre banque ne vous facture aucuns frais, aucun s'écrit bien avec un s car les frais sont toujours au pluriel" conclue Julien Soulié.