Des chiens, des chats, du rire et des violons

Avec déjà pour ceux et celles qui suivent, un nouveau numéro sur France 4 d'une vie de chiot. Ce soir vous ferez la connaissance d'une portée de corgis. Les Corgis ? La race de chien préférée de qui ?

La Chronique TV du 04 avril de Géraldine Mayr Copier

De la reine d’Angleterre !

Sinon d'ici là, après les chiens : les chats ! À 10h35 ce samedi sur TF1, la saison 3 de la vie secrète des chats. Les enfants en plus auront l'impression de changer d'air avec ce premier épisode : destination Cancale, puis dans le nord chez Mao et Chipette, star d'une friterie, et dans le sud chez Grégory, un limonadier qui se demande ce que sa Brigitte adorée fait de ses nuits quand il part travailler.

Si vos enfants s'imaginent plutôt jardinier que vétérinaire : 10h sur France 5 : Silence ça pousse version junior. Ils apprendront aujourd'hui ce que c'est que la photosynthèse des plantes. Un programme susceptible aussi de plaire à toute la petite famille, encore plus en ce moment où on manque cruellement d'air et de dépaysement.

À 13h35 sur TF1 : Grands reportages. L'équipe du magazine a suivi trois familles qui ont décidé de tout plaquer pour partir à l'aventure à l'autre bout du monde. Malgré la présence d'enfants en bas âge, toutes ont accepté de renoncer à leur confort quotidien pour vivre une expérience unique.

À 14h sur France 2, La désormais traditionnelle comédie culte de votre après-midi à regarder en famille : aujourd'hui : Jo avec louis de Funès et Claude Gensac. Louis de Funès qui, en 81, à l'occasion de la sortie du film La soupe aux choux, s’était prêté au jeu des questions réponses avec des enfants.

Enfin si vos enfants sont un peu grands, friands de docu et quand plus ils aiment la musique, je vous invite à les laisser zapper sur ARTE à 17h50 ce samedi : Les petits Papageno ou les violons de la réconciliation. Un voyage dans le sud du Chili, ou une école de musique nomade illumine le quotidien des villages reculés et pacifie les relations entre les communautés.