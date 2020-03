Des conseils pour aider les collégiens pendant le confinement

Lucie, prof de français, vous donne quelques conseils pour les collégiens.

P les élèves du collége, il y a bien sûr le site de l'ENT (le site de l'éducation nationale) et celui du CNED.Sur le premier vous récupérez les devoirs et les informations données par les professeurs. C'est le site qui permet de garder le lien entre les élèves et les professeurs.

Sur le site du CNED on pourra suivre des cours en direct. Ce sont deux démarches différentes.

Lucie conseille pour les sixièmes, mais peut-êter aussi pour les plus grands, dont la bête noire est l'orthographe de faire chaque jour une petite dictée. Sur le site Ortholud, il y a des exemples de dictées et d'exercices de grammaire adaptés aux niveaux.

Les élèves de troisième, qui vont passer le brevet à la fin de l'année, peuvent commencer à préparer des fiches de révisions.

Les sites à consulter :