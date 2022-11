Deux déjeuners à Tours, pour y apprendre les bonnes manières

Installée à Tours, Evelyne de Mascarel a ouvert " Savoir-vivre today ", une entreprise qui organise des ateliers dédiés à la promotion des bonnes manières à la française. On y enseigne les usages de la « french étiquette » à des touristes de passage, à des chefs d'entreprises et leurs salariés, mais aussi à des particuliers invités autour d’un déjeuner ou d'un dîner.

L’idée de fonder son entreprise lui est venue après la réflexion d’une amie se plaignant de la montée des incivilités. Ce vendredi 25 et le 30 novembre, elle organise au restaurant "La Gabarre" du lycée hôtelier Notre Dame la Riche , un déjeuner ou vous pourrez apprendre toutes les bonnes manières en toute simplicité et convivialité pour bien recevoir tout au long de l'année et préparer les fêtes.

Comment réussir un plan de table, à quelle distance placer les verres à eau et à vin ?, combien de plis faut-il à une serviette ? C'est à chacune de ces question set bien d'autres encore que vous pourrez obtenir les réponses aux questions que vous vous posez peut-être.

Pour en savoir plus et connaître le menu de ces deux déjeuners c'est ici.