Distribution des masques : le point en Vendée

Montaigu-Vendée :

Après avoir distribué des masques en tissu aux personnes de plus de 60 ans, la ville de Montaigu-Vendée invite ses habitants âgés entre 10 à 60 ans à récupérer leur masque les mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 mai 2020 entre 9h et 19h. Pour ce faire, différents lieux ont été aménagé :

Pour les habitants de l'ancienne commune de Boufféré , rendez-vous dans la salle du conseil de leur ancienne mairie.

, rendez-vous dans la salle du conseil de leur ancienne mairie. Pour les habitants de l'ancienne commune de La Guyonnière , rendez-vous au foyer rural local.

, rendez-vous au foyer rural local. Pour les habitants de l'ancienne commune de Montaigu , rendez-vous à la salle des Fêtes située en face de l'actuelle mairie.

, rendez-vous à la salle des Fêtes située en face de l'actuelle mairie. Pour les habitants de l'ancienne commune de Saint-Georges-de-Montaigu , rendez-vous dans leur ancienne mairie. (L'entrée se faisant par l'arrière du bâtiment)

, rendez-vous dans leur ancienne mairie. (L'entrée se faisant par l'arrière du bâtiment) Pour les habitants de l'ancienne commune de Saint-Hilaire-de-Loulay, rendez-vous dans la salle du conseil de leur ancienne mairie.

1 masque sera distribué pour chaque personne de plus de 10 ans composant le foyer. Le retrait des masques ne sera possible que sur présentation de votre carte d'identité.

Aubigny-les-Clouzeaux :

Distribution des masques à compter d'aujourd'hui, jusqu'à jeudi, entre 12h et 14h ainsi qu'entre 16h à 19h à la salle des Boutons d'Or pour les habitants des Clouzeaux, et à la maison des associations pour les habitants d'Aubigny. La distribution s'effectue par ordre alphabétique des noms de famille.

De A à E : distribution des masques ce mardi 12 mai.

De F à N : distribution des masques mercredi 13 mai.

De O à Z : distribution des masques jeudi 14 mai.

Pour récupérer votre ou vos masques, il vous faut être muni d'un justificatif de domicile.

Pour les personnes âgées de plus de 70 ans, les masques seront directement livrés dans leur boite aux lettres.

Fontenay-le-Comte :

Distribution des masques à partir d'aujourd'hui dans votre bureau de vote habituel entre 9h30 et 19h. Une distribution là-également effectuée par ordre alphabétique suivant votre nom de famille.

De A à L : récupération des masques ce mardi 12 mai.

De M à Z : récupération des masques mercredi 13 mai.

Si, pour raison professionnelle, vous n'êtes pas disponible le jour correspondant à la possibilité de récupération de votre masque, il vous sera de nouveau possible d'allez le chercher samedi 16 mai entre 9h30 et 12h.

Île de Noirmoutier :

La distribution des masques a déjà été effectuée à Noirmoutier-en-l'île, La Guérinière et Barbâtre. Concernant L'Épine, la distribution va avoir lieu jeudi 14 et vendredi 15 mai dans le parc de la mairie.