Donation de son vivant : bonne ou mauvaise idée ?

La clause de réserve dans les actes de donation : pour qui et dans quelles situations ?

La donation est un acte sérieux pour le donateur, car il consiste à transmettre tout ou partie des droits d’un bien qu’il détient. Cet acte revêt donc toute son importance eu égard au dépouillement immédiat et irrévocable qu’il opère.

La définition juridique de la donation, c'est l'appauvrissement. Il n'y a pas de donation, si il n'y a pas d'appauvrissement. C'est pour cette raison que les notaires sont, en général, très réticents à faire des actes de donation, parce que il faut d'abord protéger le donateur. Et dans la plupart des cas, le premier objectif des clients qui se renseignent, c'est surtout ne pas payer d'impôts. Ils perdent de vue leur confort de vie.

Dans la donation, il y a l'envie d'avantager son ou ses enfant (s) et d'éviter l'impôt.

Et dans les actes de donation, il y a des clauses habituelles qui ne sont pas obligatoires mais qui sont là pour justement protéger le donateur.

Première chose à faire pour s'informer sur les bénéfices d'une donation : aller voir son notaire, et faire le bilan de son patrimoine.

Chaque situation est différente et selon son patrimoine, une donation peut s'avérer inutile.

Concrètement, avec l'exemple d'un couple qui a deux enfants : chaque parent peut transmettre 100 000 € sans impôts à ses enfants.

Donc si j'ai un parent avec deux enfants, ça fait déjà 200 000, l'autre parent 200 000.

Si vous avez donc un patrimoine qui ne dépasse pas 400 000 €, il n'y a pas lieu de faire de donation.

Autre exemple, celui de Suzanne, 86 ans, veuve et propriétaire d'un appartement ; elle s'interroge sur le bien-fondé de faire une donation à ses 2 enfants dès maintenant.

Bonne ou mauvais idée ?

Pour écouter la réponse de Maître Debusigne c'est ici :

