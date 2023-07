Eradiquez les fourmis qui envahissent votre maison

Suivez le guide voici trois astuces simples et naturelles, à vous de choisir :

1. On commence par un produit magique et incontournable c'est.. la terre de diatomée ! Pas un produit à base de ; mais bien de la vraie terre de diatomée, précise Catherine Fructus. C'est radical contre les fourmis. Ce sont des algues cristallisées.

Vous allez en éparpiller, en saupoudrer là où elles passent et sur les rebords des portes et des fenêtres. Elles vont ensuite mettre trois jours à disparaitre ; parce qu'il faut le temps que chaque fourmi apporte un peu de terre de diatomée dans sa maison et que les autres soient contaminées. Donc, terre de diatomées, c'est juste radical ensuite.

(Attention tout de même que les enfants n'en mangent pas. )

2. Autre solution facile : déposer un peu de vinaigre blanc sur leur passage habituel. (portes, fenêtres etc ...)

En général un seul épandage suffit ! En spray par exemple, ou via une éponge, mettez-en sur leur trajet. Vous ne devriez plus être ennuyé !

3. Autre vieille méthode : dans une assiette, mettez un peu de sucre en poudre et une cuillère à café de térébenthine (soit de l'essence de térébenthine soit de l'huile essentielle de térébenthine) à remuer et remuez et à mettre sur le passage des fourmis.

Enfin si jamais elles ont envahi vos placards (les garces !) préparez un mélange de menthe, absinthe et fenouil. Vous broyez et mélangez tout cela et déposez le mélange dans une coupelle. Elles en détestent l'odeur !

Catherine Fructus, " Recettes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui ".