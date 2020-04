Avec Clémentine Lalande, directrice générale de Once, application de rencontre utilisée par plus de 2 millions de personnes en France

Est-ce que les applications de rencontres ont le vent en poupe en ce moment ? On en parle avec Clémentine Lalande, directrice générale de Once, l’application de rencontre utilisée par plus de 2 millions de personnes en France et j’ai plein de questions indiscrètes à vous poser.

Est-ce que le confinement est propice à la séduction ? Copier