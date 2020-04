Et si on... apprenait à tricoter ?

Quentin Lhuissier s'essaie au Tricot Copier

Notre petit Quentin Lhuissier en a un peu assez de jouer de la guitare, écouter de vieux disques, et ressortir ses vieux livres de sa bibliothèque. Aujourd'hui, il fouille dans les affaires de sa compagne pour à la recherche du matériel adéquat pour se lancer dans une activité tout à fait inédite pour lui : le tricot.

Et c'est devenu un véritable réflexe depuis quelques semaines, désormais, quand on cherche comment faire quelque chose : on se rend sur Youtube. Quentin est tombé sur la chaine de Marion Blush, et c'est avec elle qu'il a décidé d'apprendre.