Et si on... coupait les cheveux de nos enfants ?

Comme vous, Pia Clemens est confinée, et comme elle est maman, elle teste tous les jours pour vous des activités à faire avec vos enfants. Et l'activité dont elle nous parle aujourd'hui, Pia l'a testée hier sur sa fille Adèle, et ça s'est plutôt bien passé. Salut Pia !

Pia Clemens coupe les cheveux d'Adèle et Clémence Copier