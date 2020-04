Et si on... découvrait l'appli Bayam ?

Comme vous, Pia Clemens est confinée. Avec ses deux filles, Clémence, 5 ans et Adèle, 3 ans, elle teste tous les jours pour vous des activités à faire avec vos enfants. Et pour une fois, Pia va nous parler un peu des écrans. Car elle et ses filles sont conquises par Bayam, une appli ludo-éducative de grande qualité éditée par Bayard Presse, et destinée aux enfants de 3 à 11 ans. Et dont de nombreux contenus sont en accès libre pendant le confinement !