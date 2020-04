Mais puisque les librairies sont fermées, on va écouter des contes en ligne ! Et il y en a des supers.

Et si on... écoutait des contes ?

Comme vous, Pia Clemens est confinée, et comme elle est maman, elle teste tous les jours pour vous des activités à faire avec vos enfants. Et aujourd'hui : on écoute des contes en ligne !

Oli, c'est dispo en podcast mais aussi sur la chaîne Youtube de France Inter. Et ça c'est super pratique si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le monde du podcast.