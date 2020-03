Parce que c'est vrai quoi, sinon on ne va jamais s'en sortir.

Et si on... fabriquait une liste des règles pour survivre en confinement ?

Les règles de vie d'Adèle et Clémence pendant le confinement

Comme beaucoup d’entre vous, Pia Clemens est confinée chez elle avec ses enfants : sa fille aînée, Clémence, a 5 ans, et sa fille cadette, Adèle, trois ans. Chaque jour, elles vous donnent des idées pour occuper vos enfants. Et aujourd’hui, Clémence et Adèle ont une mission : Fabriquer une liste des règles pour survivre en confinement !

