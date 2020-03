Et si on fabriquait... une horloge ?

Elles sont confinées, comme vous. Pia Clemens et ses deux filles, Clémence, 5 ans, et Adèle, 3 ans, s'occupent pendant le confinement en testant pour vous des activités pour les enfants. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, quelque chose me dit que ça ne va pas être aussi facile que d'habitude...