Et si on jouait... au petit bac ?

Quentin Lhuissier présente le petit Bac Copier

On ne va pas se mentir, il va falloir nous creuser les méninges pour remplir les journées sans sortir qui s’annoncent. Bien sûr, on doit faire la classe aux enfants mais enfin... si vous arrivez à les tenir avec ça toute la journée, on vous remet une médaille. Ou alors on la leur remet à eux, on ne sait pas. Quoi qu’il en soit, Jean Doridot nous disait ce matin que nous autres les mammifères, nous n'apprenons jamais mieux qu’en jouant. Ça tombe bien, Quentin Lhuissier vous propose une manière ludique de travailler sa culture générale. Pour ça, pas besoin d’un gros appareillage : une feuille de papier A4 et un feutre par personne, et c’est parti pour un petit bac !

On trace plusieurs colonnes correspondantes aux catégories, traditionnellement :

Prénom féminin

Prénom masculin

Ville

Pays

Animal

Métier

Fruit ou légume

Livre ou Film

Objet

Personnalités célèbres

On tire au sort une lettre, et chaque joueur doit trouver un mot commençant par celle-ci dans chaque catégorie. Le premier à avoir terminé remporte la partie. Ou alors on corse le tout en fixant un temps, tous les joueurs qui terminent dans les temps gagnent un point, saut le premier qui en gagne deux. En réalité, il y a probablement autant de règles au petit bac que de foyer, et chaque union en crée probablement une supplémentaire.

Le petit plus que nous propose Quentin Lhuissier(enfin, pour être honnête, c’est une idée qu’il a emprunté au site Idées de gages), c’est d’ajouter des catégories plus insolites de type : émission de télévision, joueur de tennis, instrument de musique, marque de voiture, star de téléréalité, soda, etc. Pour ça, c’est à vous d’être créatif et d’inventer autant de catégories qu’il vous plaira !