Et si on lisait des histoires... dans un tipi ?

Comme vous, elles sont confinées. Pia Clemens et ses deux filles, Clémence, 5 ans, et Adèle, 3 ans, s'occupent pendant le confinement en testant pour vous des activités pour les enfants. Et quelle meilleure façon de voyager quand on ne peut pas sortir de la maison que de lire des histoires dans un tipi ?

