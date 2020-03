Et si on partait... à la chasse au trésor ?

Elles sont confinées, comme vous. Pia Clemens et ses deux filles, Clémence, 5 ans, et Adèle, 3 ans, s'occupent pendant le confinement en testant pour vous des activités pour les enfants. Et aujourd'hui, on est dans le grand, grand classique.

Clémence est Adèle sont sur la piste du trésor de Claudine Copier