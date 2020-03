Et si on s’entraidait entre voisins ?

C’est indéniable, l’un des effets inattendus de la crise que nous traversons est de faire émerger des solidarités. Et nous serions mal placés pour vous dire le contraire, nous qui sommes 100% Solidaires. Paradoxalement, ne pas sortir de chez nous fait naitre du lien social et on ne compte plus le nombre de groupes whatsapp de famille, d’amis et même de voisins qui émergent afin de veiller à ce que chacun aille pour le mieux et ne manque de rien.

Le Bon geste, la bourse d'entraide du Bon Coin

C’est dans cet esprit que la plateforme d’achats-ventes entre particuliers bien connue Le Bon Coin a mis en place un service, pour une fois non marchand : une bourse de services et d’aides géolocalisée. Ultra simple à utiliser, il suffit de taper Lebongeste dans le moteur de recherche et de localiser sa demande pour savoir qui propose quel service, et qui a besoin de quoi.