Et si on tendait vers le zéro déchet en Touraine? Emilie Mendonça

Et si on tendait vers le zéro déchet en Touraine?

Et si on tendait vers le zéro déchet en Touraine?

Tours, Indre-et-Loire, France

Réduire ses déchets, c’est possible ! Sans faire disparaître totalement leur poubelle comme par magie, de nombreux tourangeaux ont adopté une démarche « zéro déchet » pour consommer de manière plus consciente, et moins néfaste pour l’environnement.

L’association Zéro Déchet Touraine accompagne cette démarche auprès du grand public, des institutions publiques et d’organismes privés. Avec des formations et actions pédagogiques variées, mais aussi avec des animations auprès du grand public, les bénévoles de l’association sensibilisent et agissent pour diminuer la production de déchets.

Si vous aussi vous voulez vous engager dans le zéro déchet, de nombreuses ressources sont à votre disposition : des sites internet, le blog de la Tourangelle Camille se Lance , et l’association Zéro Déchet Touraine bien sûr, avec ses Z’Apéros mensuels

Choisir la voie du Zéro Déchet, c’est faire du bien à la planète et à son porte-monnaie !