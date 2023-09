Etudiants : comment vous faciliter la vie ?

Vie étudiante rime souvent avec autonomie. Beaucoup quittent le cocon familial et doivent donc payer une école, un loyer, le plein de courses, les transports en commun... En plus d’une nouvelle vie, de nouvelles dépenses sont à prévoir. Ce nouveau départ peut faire peur, mais France Bleu vous partage ses bons plans, conseils et astuces, pour une vie étudiante sans problème.

Les étudiants sont confrontés à plusieurs problématiques :

Quelles sont les aides financières auxquelles je suis éligible ?

A quels avantages ai-je le droit en tant qu’étudiant ?

A qui puis-je me confier si je rencontre des difficultés ?

Quelles démarches dois-je suivre pour trouver un logement ?

Y’ t-il des applications pour me faciliter la vie ?

Des lieux existent-ils pour créer des liens avec d’autres étudiants ?

Les aides financières

Pour avoir le droit aux aides étudiantes, il faut dans un premier temps en faire la demande. Il est donc très important de se renseigner en amont pour pouvoir faire les démarches en temps et en heure. Ainsi, en tant qu’étudiant et en fonction de certains critères, vous pouvez bénéficier de certaines aides :

Emeline Mathian, Directrice du Crous de Valence, nous renseigne sur les aides étudiantes, mais cette liste n'est bien sûr pas exhaustive.

Ces aides sont primordiales, surtout lorsque l’on sait que sur l’année 2023-2024, un étudiant devra débourser en moyenne cinquante euros supplémentaires par mois pour vivre, selon une étude l’Unef (Union nationale des étudiants de France). En cause, les frais de transports, d'alimentation et d'électricité, qui ont fortement augmenté.

Se faciliter la vie économique

Hormis les aides financières, les étudiants ont le droit à plusieurs autres avantages. Parmi ceux-ci :

La carte étudiante, elle permet d’entrer gratuitement dans certains endroits comme les musées ou d’avoir des réductions pour les transports, les cinémas, les restaurants, les parcs d’attraction...

Autre astuce pour réduire ses frais : acheter d’occasion et revendre. Vous pouvez procéder ainsi avec les manuels nécessaires pour vos études, mais également vos meubles. Vous pouvez les revendre si vous n’en avez plus l’utilité.

On vous conseille de jeter un œil à notre rubrique “seconde main” , qui regroupe des bons plans. Du matériel électronique pour les cours, aux friperies pour se faire une nouvelle tenue de rentrée, en passant par les magasins de décorations pour apporter une touche personnelle à votre appartement... Vous trouverez forcément votre bonheur.

Les numéros d’aide

Plusieurs numéros sont mis à disposition des étudiants pour leur venir en aide. Vous pouvez ainsi contacter le :

0 806 000 278 , si vous rencontrez des difficultés financières graves et que vous souhaitez vous informer sur les aides d'urgence et les démarches à effectuer

si vous rencontrez des et que vous souhaitez vous informer sur les aides d'urgence et les démarches à effectuer 0 800 235 236 , le Fil Santé Jeunes, le numéro d’écoute et de soutien psychologique étudiant , si vous avez besoin de parler à quelqu’un et de recevoir un soutien psychologique. Ce service est disponible du lundi au dimanche, de 9 heures à 23 heures

le Fil Santé Jeunes, le , si vous avez besoin de parler à quelqu’un et de recevoir un soutien psychologique. Ce service est disponible du lundi au dimanche, de 9 heures à 23 heures 3624 , SOS Médecins, le Service de Soins Infirmiers d’Urgence, si vous avez besoin d’une assistance médicale urgente en dehors des heures d’ouverture des cabinets médicaux

Se loger

Il n’est pas toujours facile de se loger, surtout lorsque l’on ne connaît pas toutes les possibilités. Vous pouvez bien sûr trouver un appartement rien que pour vous, ou opter pour un logement dans une résidence universitaire par exemple. Mais sachez qu’il est parfois plus rentable de :

Faire une collocation : elle va vous permettre de diviser le loyer, les dépenses du quotidien et de faire de nouvelles rencontres

elle va vous permettre de diviser le loyer, les dépenses du quotidien et de faire de nouvelles rencontres Faire de la cohabitation intergénérationnelle : elle consiste à loger dans une chambre chez une personne âgée, en échange, la plupart du temps, de services (courses, ménage, cuisine...)

elle consiste à loger dans une chambre chez une personne âgée, en échange, la plupart du temps, de services (courses, ménage, cuisine...) Trouver une place dans une résidence intergénérationnelle où retraités et étudiants partagent des espaces communs, comme la laverie, la cuisine, la salle à manger... Georgia, cinquante-sept ans, en situation de handicap, et Mathieu, étudiant en première année d'école d'ingénieur, cohabitent ensemble et nous partagent leur expérience .

Il existe bien évidemment des sites dédiés pour chacune de nos solutions proposées.

Les applications et plateformes à connaître

Plusieurs applications et plateformes existent afin d’aider les étudiants à trouver une alternance, à faire des économies ou à s’organiser, par exemple.

Sweeetch : la plateforme qui vous aide à trouver une alternance. Elle réunit les trois acteurs de l'emploi : l'étudiant, l'école et l'entreprise, pour favoriser les mises en relation et aider les jeunes à trouver un travail et une formation. Noam Berkani, co-fondateur de Sweeetch, nous explique en détails cette plateforme dédiée aux étudiants

ces applications vont vous aider à faire le point et connaître le montant qu’il vous reste, après avoir payé votre loyer, vos factures... Elle permet de gérer votre budget hyper facilement To good to go , Phenix , grosse faim, petit budget ? Ca tombe bien, ces deux applications permettent de bénéficier de paniers de nourritures à moindre coût : viennoiseries, sushis, viandes, poissons... Vous trouverez forcément votre bonheur

grosse faim, petit budget ? Ca tombe bien, ces deux applications permettent de bénéficier de paniers de nourritures à moindre coût : viennoiseries, sushis, viandes, poissons... Vous trouverez forcément votre bonheur Geev , Corecyclage , c’est les bons plans étudiants ! Ces applications permettent de donner et de récupérer gratuitement des objets autour de vous

c’est les bons plans étudiants ! Ces applications permettent de donner et de récupérer gratuitement des objets autour de vous Trello **et Google drive **vont vous permettre de travailler en groupe. Vous pouvez suivre l’évolution d’un projet et commenter les tâches des autres étudiants, par exemple, tout en partageant des dossiers etc

Se faire des contacts quand on ne connaît personne

Il est parfois difficile d’arriver dans une nouvelle ville, sans avoir de repère, sans connaître personne. Mais plusieurs solutions existent pour créer du contact et se faire des amis. Ainsi, vous avez accès à :