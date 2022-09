On n'achète pas ou on ne vend pas à l'emporte-pièce. Nombre de diagnostics sont obligatoires. Dont les fameux diagnostics énergétiques, qui - s'ils sont mal classés- nous interdiront de louer notre bien à partir de 2025.

On fait le point sur les (nombreux) diagnostics pour vendre un appartement sur la Côte d'Azur

Pour acheter (ou pour vendre) on se doit de faire bon nombre de vérifications au point d'avoir l'impression de jouer les Indiana Jones des autorisations d'urbanisme. Il faut aussi faire réaliser des diagnostics. Ils sont obligatoires. Pour l'information la plus exhaustive possible de l'acheteur.

Un mauvais diagnostic énergétique peut empêcher de louer le bien à partir de 2025

Des diagnostics d'information qui peuvent avoir des conséquences. Notamment les diagnostics énergétiques. Une mauvaise note ne vous permettra pas de louer votre bien si la classe n'est pas réhaussée. Évidemment, cela peut jouer aussi sur la négociation du prix de vente, et même sur le prêt demandé à la banque pour acquérir le bien.