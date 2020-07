Faites estimer vos objets sur France Bleu Loire Océan

Philippe Kaczorowski, commissaire-priseur de Salorges Enchères à Nantes et La Baule, estime vos biens en direct sur France Bleu Loire Océan. Postez les photos de vos meubles, objets, œuvres... Sur notre page Facebook et obtenez l'estimation de notre commissaire priseur.

L'occasion également de découvrir des objets qui sortent de l'ordinaire ou, tombés en désuétude et dont Philippe Kaczorowski nous révèle l'usage. Extrait choisi avec le "Bourdaloue"de Jojo !

Louis Bourdaloue (1632-1704), était considéré comme étant de l'un des pères jésuites les plus illustres du règne de Louis XIV. Surnommé de son vivant « le roi des prédicateurs et le prédicateur des rois », Bourdaloue était un excellent orateur qui passionna la Cour et le tout Paris avec ses sermons éclairés. Il a donné son nom à cet objet...