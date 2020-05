Do it yourself : faites vous même vos produits ménagers

Pour tout nettoyer du sol au plafond la fée du logis n'utilise plus de produits nettoyants industriels, mais fabrique tous ses produits d'entretien. C'est la grosse tendance du DIY ou "do it yourself (faites le vous même).

Comment s'y prendre ?

Avec 7 ingrédients vous pouvez réaliser tous vos produits d’entretien vous-même, c’est écolo et économique.

Séverine Jérigné, spécialiste du "do it yourself " de l'entreprise « Galipoli » dans la Sarthe était avec Claire Martin ce mardi 26 mai sur France Bleu.

Faire son gel hydroalcoolique. © Getty

Il est également possible à partir d'une recette simple de faire son propre gel hydroalcoolique :

Et la lessive alors ?

Petit +

Les huiles essentielles sont importantes, elle vont amener un plus pour l'odeur de votre réalisation. Cependant elles sont chères et quelques gouttes suffisent. Pour ceux qui sont allergiques, elles ne sont absolument pas nécessaires. Attention, référerez vous précautions d'usage.

Séverine Jérigné a sorti des livres de recettes, petits manuels, aux éditions Fleurus et Rustica. Le prochain, un "Do it nature", sortira à la mi-juin.

Pour retrouver des produits naturels et des kits pour faire ses produits d'entretien avec également des recettes "do it yourself" rendez-vous sur le site de l'entreprise de Galipoli dans la Sarthe : https://galipoli.fr/6-kit-diy

