Faut-il avoir peur de rompre après une trahison ?

La peur de rompre une relation peut être parfois très forte après une trahison, c'est pourtant une étape essentielle pour aller mieux.

Dans l'émission "C'est déjà demain", Églantine Éméyé aborde la question des séparations. Inévitables conséquences de trahisons ou de choix pour aller de l'avant, elles sont souvent difficiles à appréhender. La thérapeute Anne-Laure Buffet, spécialisée dans l’accompagnement des victimes de violences psychologiques, vous adresse ses meilleurs conseils pour en sortir plus fort.

Se relever de la trahison

Au lendemain d'une trahison, on pense souvent à se retrouver soi-même. Or, “Ce n’est pas la trahison qui est un bon moyen de retrouver quelque chose qui nous appartient, mais le moment de la séparation qui va être issu de la trahison". Il faut donc se concentrer sur le processus de rupture plus que sur l'événement qui semble avoir fait tout basculer. La spécialiste nous rappelle par ailleurs que les trahisons sont des moments essentiels dans notre construction. L'expérience marquante de la trahison dès le plus jeune âge est d'ailleurs fondamentale.

Une peur de rompre omniprésente

La séparation amicale n'est pas une règle après une trahison. Il appartient à chacun de faire un état des lieux du lien restant. Parfois c'est possible de rester, dans d'autres situations il vaut mieux s'éloigner... "Il y a des personnes qui en amitié sont trahies, pour autant, elles ne vont pas se séparer. Elles ne vont pas rompre mais rester dans ce lien qui ne peut plus être amical, elles ont trop peur de lâcher le lien."

Le piège de l'ami médiateur

Anne-Laure Buffet met en garde contre la sollicitation d'un ami comme intermédiaire entre les deux personnes. Cette aide doit impérativement être extérieure et non proche. "Le meilleur ami, le seul rôle qu’il puisse avoir, c’est soit d’accepter que ce couple amical qu’il connaissait se sépare, soit de prendre parti s’il considère que la trahison le touche aussi". De plus, la posture du médiateur peut vite devenir délicate et inconfortable par son manque d'objectivité.

Pardonner pour soulager

Si la décision de la séparation semble compliquée, un chemin à parcourir pour s'aider à avancer peut être le pardon. C'est un processus qui, dans tous les cas, doit intervenir envers soi et envers l'autre à un moment donné.

