Fête des pères : 10 idées cadeaux pour tous les papas et à tous les prix !

Vous ne savez pas (encore) quoi offrir à votre papa ? On vous a fait une sélection sympa, originale et pour tous les budgets, de 9 à 199 euros.

Une wonderbox : Une marque 100% française, N°1 du coffret cadeau. De multiples séjours, activités, seul ou a deux sont disponibles et déjà référencées par l'enseigne. Du sport auto au week-end de charme, d'un séjour relaxant en spa et thalasso, en passant par la semaine de découverte du patrimoine ou le repas gastronomique, le choix est pléthorique, et, bon plan, il est possible d'acheter une "box" en ligne, dématérialisée. A partir de 49,90 euros, sur le site de l'enseigne.

Smartbox et Wonderbox sont les deux géants du secteur qui se partagent le marché des "box" d'activités à offrir © Radio France - Nicolas Bedin

Le bracelet Citron : C'est l'astuce pour ne jamais oublier le gel hydroalcoolique. Enroulé au poignet de papa, le bracelet citron est doté d'un réservoir dans lequel on peut insérer 10 à 15 doses de n'importe quel gel et solution hydroalcoolique, à l'aide du flacon à pipette (fourni). Il suffit ensuite de le presser pour se désinfecter les mains. Un cadeau sympa pour tous les papas, inventé par un tourangeau. 9,90 € sur le site de la marque.

Le bracelet Citron, un distributeur de gel hydroalcoolique rechargeable, qui se porte au poignet. © Radio France - Nicolas Bedin

Le casque de Dark Vador en LEGO : Pour les papas accros à Star Wars ! C'est le plus grand méchant du cinéma, et de toute la galaxie : Dark Vador. Et Lego propose d'en construire en briques le célèbre casque. L’ensemble constitue une jolie pièce qui agrémentera la décoration du bureau de papa ou du salon. Constitué de 834 pièces, il mesure 20 cm de haut, 15 cm de large, et les instructions sont très simples à suivre, même si papa n'a pas joué aux Lego depuis très longtemps ! Et si le cœur vous en dit, le fabriquant propose d'autres casques, tirés de la saga Star Wars, comme le casque Scout Trooper, ou encore le droïde sonde impérial. A partir de 69,99€ sur le site du fabriquant.

Casque de Scout Trooper (à gauche), de Dark Vador (au centre) et Droïde Impérial (à droite) en briques LEGO © Radio France - Nicolas Bedin

L'enceinte Ultimate Ears Megaboom 3 : Pour les papas mélomanes ! Les afficionados de musique peuvent quant à eux se tourner vers l’Ultimate Ears Megaboom 3. Cette enceinte sans fil ultra-portable diffuse un son équilibré à 360 °, est étanche à l'eau, résiste aux chutes et dispose d'une autonomie de 20 heures. La connexion se fait par simple Bluetooth avec votre smartphone, tablette ou ordinateur. Même sans lire le manuel, vous y arriverez, puisque la manipulation de jumelage se fait depuis votre téléphone ou tablette. Il est possible grâce à l'application (gratuite) d'effectuer quelques réglages sur le son (basses, medium, aigus, ambiance musicale…) mais la qualité sonore est au rendez-vous avec les réglages d'origines. Mobile, très stable, et très facile d'utilisation, elle se baladera facilement de la cuisine à la salle de bain, et pourquoi pas au travail de papa. A partir de 199€ sur le site du fabriquant.

Enceinte Bluetooth Ultimate Ears Megaboom 3 © Radio France - Nicolas Bedin

La StreamCam de chez Logitech : Papa enchaine les réunions en télétravail ? Alors voilà un cadeau qui va lui servir au quotidien ! Adaptée aussi bien les réunions en visioconférence que pour le streaming vidéo, la StreamCam est l’outil idéal pour capturer une image de qualité en 1080p/60 fps. Cette dernière est compatible aussi bien sur Mac que sur Windows. 159€ sur le site du fabriquant.

La stream Cam de chez Logitech © Radio France - Nicolas Bedin

Le livre La Touraine Remarquable de Joel Klinger : C'est le cadeau idéal pour faire (re)découvrir la Touraine à tous les papas. Joel Klinger y propose une sélection de ses meilleurs clichés. Des couchers de soleil épiques sur les châteaux, aux magnifiques perspectives urbaines comme rurales ou encore des ciels étoilés somptueux, le photographe manie symétrie, perspective et reflet dans sa démarche d'images exceptionnelles. Editions La Geste, 15,5 x 22 cm - Broché 248 pages - 20 € - Disponible en Librairies.

"La Touraine Remarquable" du photographe Joël Klinger © Radio France - Nicolas Bedin

Le pack Lunch box outdoor monbento isotherme et le couteau Opinel : Pour les papas aventuriers ! Monbento, c'est la référence de la lunch box, et la marque Clermontoise s'est associée à la marque savoyarde iconique de couteaux Opinel, pour proposer cette "collab" monbento® x Opinel® ! Avec son format compact et sa poignée ergonomique, la boite repas isotherme MB Element s'emporte partout avec soi. Les papas gourmands trouveront toujours leur déjeuner à la bonne température, et ce durant 10h. Quand au couteau Opinel n°8, on ne présente plus cet incontournable, fabriqué en Savoie, avec son manche en hêtre, sa lame repliable et sa bague de sécurité, un couteau Opinel qui se glissera en toute sécurité dans tous les sacs et poches de tous les papas qui ont soif d'aventure (et les autres aussi !). 52€, sur le site du fabriquant.

La collaboration entre les marques monbento® et Opinel® © Radio France - Nicolas Bedin

Les mérous des Peluches de Marius : pour les papas plongeurs, et les papas protecteurs de la nature. Les "Peluches de Marius" c'est une marque de peluches à l'effigie des espèces marines que les plongeurs (apnéistes, plongeurs bouteille, chasseurs sous marins) et amoureux de la mer adorent. Ainsi, la marque ne propose pas des peluches de poissons exotiques, mais plutôt des sympathiques mérous, que l'on croise en méditerranée par exemple. Car "Les Peluches de Marius" est une marque française, qui met l'éthique et l'écoresponsabilité au cœur de son processus de fabrication. Ainsi, la marque reverse 10% de ses bénéfices à la Fondation Tara Océan, afin de soutenir la lutte contre la pollution aux micro-plastiques. 39,90 sur le site de la marque.

"Les Peluches de Marius" une marque française, qui met à l'honneur les espèces favorites des amoureux de la mer. © Radio France - Nicolas Bedin

Don't Feed The Troll de Arkham Society : Pour les papa qui passent un peu (trop) de temps sur internet. "Don't Feed the Troll", c'est le jeu de la discorde sur internet, qui vous emmène au pays des reptiliens, platistes et complotistes de la pire espèce. Mauvaise foi et rhétorique toxique seront de mise !Sur le web, pullulent les trolls, les haters et les mini justiciers. Mais comment faire cohabiter tout ce monde ? Et bien... impossible ! En bref, on a adoré ce jeux crée par Arkham Society, basée à Saint Cyr sur Loire. Pour plus d'informations, le financement participatif.

"Don't Feed The Troll", le jeu crée par Arkham Society, à Saint Cyr sur Loire, en Touraine. © Radio France - Nicolas Bedin

Et si il y a deux papas ? Pas de soucis, LEGO a pensé à tout, et propose un coffret de 11 figurines non-genrées pour célébrer la diversité, et toutes les identités. Le jouet baptisé "Tout le monde est génial" (Everyone is Awesome en anglais) s'inspire du drapeau arc-en-ciel, utilisé comme symbole d'amour et d'acceptation par la communauté LGBTQIA+. Les figurines sont monochromes, chacune ayant sa propre coiffure et sa propre couleur. 34,99€ sur le site du fabriquant.