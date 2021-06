Fiscalità senza limiti... di Ghjacumu Fusina

Vulerianu stabbilisce un impositu minimu nant’à i benefizi di l’imprese multinaziunali grosse cù u scopu di fà piantà daveru una fiscalità sempre più bassa favurizata da a so finta sede in certi lochi cunsiderati « paradisi fiscali ».

Un entreremu micca quì in e minuzie scelte da issi ministri riprisententi mericani, canadiani, giappunesi, inglesi è dinù aurupei (alemani, francesi è taliani) ma pensanu elli di pudè impone l’imprese maiò induv’elle incascianu propiu i so benefizi è micca in i finti lochi di l’ottimisazione fiscale : si pò digià riceve a nutizia cù una certa suddisfazione.

Ferma di sicuru à mettesi d’accunsentu nant’à u percentuale di a nova tassa, à fallu accettà da tutti i paesi interessati è à sfinisce dinù e centinaie d’imprese chì sarianu cuncernate da a misura, non solu i giganti cunnisciuti di l’industria numerica ma dinù certe imprese più lucali. A furzà dinù certi guverni, ancu pochi, chì vulerianu chjode l’ochji nant’à certe manere di fà in casa soia.

Dunque, si capisce ch’ellu ci vole à francà passi torna versu un funziunamentu più onestu è veru d’una fiscalità internaziunale pocu ghjusta : ma l’idea hè per aria, è hè nata cum’è una mossa chì porta digià l’accunsentu di i populi infurmati d’issa riforma generale. Videremu ciò chì venerà dopu, sperendu quantunque d’ùn esse micca troppu dillusi…

Ghjacumu Fusina