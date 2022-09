13ème édition du Forum Emploi de la Ville de Metz pour mettre toutes les chances de votre côté !

Le Forum de l'Emploi de la Ville de Metz se déroulera jeudi 15 septembre de 9h à 13h. Valoriser son parcours et son savoir-faire le temps d'une matinée ! et sans intermédiaire.

Les entreprises seront présentes à l’Hôtel de Ville, sur la place d’Armes et au sein du cloître des Récollets.

Vous cherchez un emploi ? Munissez vous de vos CV et venez postuler aux nombreux postes qui seront proposés.

Date à noter : le 15 septembre 2022 Metz - @VilleDeMetz

62 entreprises représentées lors de ce forum : 5000 offres d’emploi sont à pourvoir :

Amazon, Renault Sovab, la Boulangerie Paul, Eiffage, Lidl, CCI etc etc ... Entreprises, partenaires de l'emploi et organismes de formation se mobilisent pour répondre à vos questions et pour vous rencontrer.

Des offres d’emplois diverses et variées qui correspondent à tous les âges. Vous êtes les bienvenus !

Rencontre entre candidats et recruteurs : Forum Emploi 2020 - @VilleDeMetz

La Ville de Metz accueille et accompagne les demandeurs d’emploi et propose de nombreux services :

Accompagnement personnalisé à la recherche d’emploi

Aide à la rédaction de CV et lettres de motivation

Elaboration du projet professionnel

Recherche et envoi de candidatures

Proposition d'offres d'emploi et de formations

Organisation d’ateliers de recherche d’emploi, de préparation à l’entretien d’embauche, d’initiation à l’outil informatique et autres thématiques en fonction des besoins

France Bleu Lorraine en direct

Suivez nos points réguliers et en direct du Forum tout au long de cette matinée spéciale pour découvrir les différents exposants, les recrutements en cours ou encore les meilleurs conseils pour trouver un emploi.

Restez à l'écoute de France Bleu Lorraine, nous vous aidons dans vos recherches ! © Radio France - @RadioFrance

Edition 2022 : Encore plus d'entreprises pour encore plus d'offres à pourvoir.

Entrée libre.

A réécouter Lorraine emploi du lundi au vendredi à 6h40 et 18h20 avec Nicolas Bill.

Et pour ne rien manquer de notre actualité, suivez France Bleu Lorraine sur Facebook-Twitter et Instagram.