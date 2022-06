France Bleu Bourgogne Social Club chez Arborescence à Dijon

On est tous concernés par les questions d'environnement, on peut tous adopter la philosophie du colibri et "faire chacun sa part" à sa mesure, on peut aussi aller un pas plus loin et s'engager au sein d'associations. L'association Arborescence propose des projets, des actions, des animations et des formations accessibles à tous, les détails sont à suivre ici !

Arborescence à Dijon, c'est qui ? C'est quoi ? C'est né quand ? Copier

Alice Jannet, Coordinatrice pour Arborescence © Radio France - Caroline PAUL

Les enfants, prêts à relever le défi environnement ! Copier

Lorraine Klein, Animatrice Nature pour Arborescence © Radio France - Caroline PAUL

Les questions environnementales au collège, ça marche ? ça prend ? Copier

Johann Jambu, Professeur-Documentaliste au Collège Rameau de Dijon © Radio France - Caroline PAUL

A Dijon, le compostage se développe dans pas mal de quartiers... Copier

Gilles Paccaud, Référent compostage du site de la promenade de l'Ouche © Radio France - Caroline PAUL

Devenir Référent, Guide ou Maître Composteur, c'est accessible à tous ! Copier

+ d'infos : Association Arborescence - 3 rue Maupassant à Dijon - 03 80 39 86 01 - arborescence@naturedanstaville.net