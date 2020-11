France Bleu Gironde, 2ème confinement : Tous solidaires !

C’est parti pour quatre nouvelles semaines de confinement. France Bleu, 100% Solidaire, reste une nouvelle fois au plus proche de vous, commerçants, artisans, restaurateurs et producteurs de Gironde ! Pour annoncer toutes vos initiatives, contactez-nous au 05.56.19.10.10.

Les circuits courts avec les producteurs locaux

Chaque matin, France Bleu Gironde met en avant les artisans et les producteurs de notre département. Dans "Circuits courts", Olivier Cabrolier va à la rencontre des hommes et des femmes qui travaillent tout près de chez vous, au bout de la rue ou sur le marché de votre commune : boulangers, bouchers, poissonniers, charcutiers, primeurs ou fromager. Retrouvez-les chaque matin à 7h55. Ils vous présentent leurs produits et vous donnent toutes les bonnes adresses dont vous avez besoin pour faire vos courses en privilégiant les circuits cours et pour être sûrs d'avoir des produits de qualité !

Les circuits courts chaque matin à 7h55 sur France Bleu Gironde © Radio France

Les restaurateurs vous attendent !

Dans "La vie en bleu, on cuisine ensemble", France Bleu Gironde soutient les restaurateurs qui se réorganisent, eux aussi, dans cette 2ème phase de confinement et proposent désormais de la vente à emporter : Chaque jour à 10h40 Isabelle Wagner et Chef Jésus vous mettent l’eau à la bouche avec une sélection de bonnes adresses et des chefs qui viennent détailler leur carte et leurs spécialités. Passez vos commandes, vous ne serez pas déçus, le clic and collect fait des émules !

Les restaurateurs se réorganisent en Gironde © Getty - David Franklin

On fait quelques courses ?

Dans l’Happy Hour entre 16h et 18h, France Bleu Gironde est solidaire des commerçants ouverts actuellement. Olivier Cabrolier, notre city-baladeur va à la rencontre de celles et ceux qui n’ont pas baissé le rideau et vous accueillent dans leurs commerces de Bordeaux et de la Métropole.