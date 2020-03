France Bleu passe au vert, même durant le confinement !

Même pendant le confinement "France Bleu Lorraine passe au vert" et on continue chaque jour de faire attention. Faites les bons gestes pour la planète.

1) Le sac à courses :

C’est la sortie de la semaine, ou même peut-être de la quinzaine, et c’est tant mieux: Les courses. Alors prenez de bonnes habitudes, soyez « écolos » en faisant vos commissions.

En ces temps troubles, le sac en tissu n’a jamais été autant d’actualité. Vous pouvez aussi mettre vos fruits et légumes dans une cagette et coller les étiquettes correspondantes sur le côté. Les incontournables, indémodables : le cabas ou le grand sac. Et que dire du Chariot de courses à roulettes, par exemple celui offert par France Bleu.

Un petit geste qui procure beaucoup à la planète.