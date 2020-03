Le reboot de l’émission culte de Fred et Jamy séduit Géraldine Mayr

Hors confinement, le weekend, elle feuilletait déjà le programme télé du weekend pour vous en faire un résumé. Maintenant, maman confinée, elle se spécialise dans les programmes jeunesses.

Géraldine Mayr recommande C'est toujours pas sorcier Copier

Bonjour Géraldine Mayr, ce soir pour les enfants Moi moche et méchant ?

Oui sur TF1, et les choristes sur France 2. Mais d'ici là, la journée va être longue, très longue. Alors une idée de replay : France Television a lancé en décembre dernier un nouveau programme de vulgarisation scientifique, C’est toujours pas sorcier, inspirée de l’émission culte, avec un nouveau casting : Max Bird, Cécile Djunga et Mathieu Duméry, tous biberonnés au programme de Fred et Jamy.

Il y a toujours le camion en guise de Labo ?

Non à la place c'est une cabane, mais d'ailleurs vous ferez attention à ce détail : dans la cabane, sur une étagère, est posé un modèle réduit du fameux camion. Alors Le programme reprend bien sur le concept de l’émission scientifique culte, diffusée sur France 3 de 1993 à 2014. Chaque épisode déroule une enquête scientifique. Max c'est justement le scientifique de la bande, Cécile, l’exploratrice, et Mathieu, le boute-en-train, et Ils sont assistés de SAMI, pour Système d’apprentissage multimédia indépendant, une box qui les assiste dans leurs recherches.

Dans les épisodes disponibles en replay et sur la toile vous les verrez explorer les pyramides, l’écosystème des abeilles ou encore les glaciers. Chaque enquête part généralement d’une discussion dans la cabane, qui conduit Cécile et Mathieu à se lancer sur le terrain. Max, lui, reste en plateau pour expliquer le sujet du jour

Alors bien sur les parents nostalgiques diront que ce ne sera jamais aussi bien que c'est pas sorcier avec Fred et Jamy, mais justement, leur émission “ne s’adresse pas spécialement aux fans de C’est pas sorcier, c’est un nouveau public, de nouveaux enfants”.

C'est ce que j'appelle " un programme nounou" devant lequel les parents peuvent mettre les enfants et savoir qu’ils peuvent les y laisser. C’est un programme qui est à la croisée des chemins entre un magazine très didactique et une fiction.

Parler de sciences aux jeunes, de manière accessible, comme quoi la télé ne rend pas seulement bête !