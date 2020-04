"Grenache Box" : un restaurateur Aixois lance sa box gastronomique

Le confinement, pour un restaurateur qui ne compte pas ses heures et ses journées de travail, est enfin une occasion de pouvoir se reposer, de prendre du temps pour soi, de se remettre au sport et de dormir correctement. Pas le choix de toute façon. Mais cela va bien deux ou trois semaines. Car pendant ce temps, malgré les promesses de l’Etat, les mesures de chômage partiel et les reports de charges et de crédits, il faut bien continuer à payer ses charges. Et tout simplement vivre...

Des visioconférences à l’origine d’une idée innovante

Pierre Châtelain, restaurateur et sommelier très réputé en centre-ville à Aix-en-Provence (bien noté au Gault & Millau), tient depuis janvier 2018 le restaurant "Grenache". Un nom de cépage fort à-propos pour ce grand passionné de vin, qui mise tout sur la convivialité, l’exigence des produits frais et de saison et la mise en avant de vignerons de qualité.

C’est depuis son canapé, smartphone en main ou ordinateur sur les genoux, lors de sessions "Zoom", "Skype" et autre "Facebook Live" que Pierre a eu l’idée d’innover et de lancer sa "Grenache Box".

J’ai un ami qui, en visio, parlait de vin, tandis qu’une chef faisait une recette. Mais parler de vin sans le déguster, c’est très frustrant

L’idée est donc de parler de vin tout en le dégustant, et à plusieurs, pour recréer l’ambiance d’un apéro entre amis ou d’un restaurant de partage tel que "Grenache" en ces temps de confinement.

Comme mon métier, c’est l’accord mets et vins, autant proposer des bouchées qui aillent en accord avec le vin

Le but : garder le lien avec ses clients et continuer à proposer un moment de partage.

Le contenu de la "Grenache Box" - Pierre Chatelain

Une box livrée à domicile

C’est ainsi qu’est né le concept de la "Grenache Box", livrée pourquoi pas à des groupes d’amis qui, confinement oblige, ne peuvent se retrouver qu’à travers la visio. Ils vont alors pouvoir partager la même dégustation au même moment et dans la même ambiance.

Le contenu de la box ? Deux bouteilles de vin, une de blanc, une de rouge. Et quatre apéritifs entièrement "faits maison" : deux en accord avec le vin blanc et deux en accord avec le vin rouge. Lors de sa première livraison samedi 11 avril, Pierre a par exemple concocté à ses clients :

un tzatziki citronné : yaourt, concombre, menthe et citron avec des bananes croustillantes,

un ceviche de loup au pamplemousse,

ces deux propositions accompagnant un vin blanc bio de Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire) du domaine Le Rocher des Violettes.

Un houmous épicé avec gressins,

une tortilla chorizo pommes de terre,

ces deux propositions accompagnant un vin rouge en biodynamie de Cairanne (Vaucluse) du Domaine Amadieu.

De nombreuses commandes pour la toute première livraison de la "Grenache box" - Pierre Châtelain

Mais ce n’est pas tout : pour que tout le monde puisse partager le même apéro et le même vin, Pierre Chatelain chouchoute ses clients en leur proposant une playlist de confinement : chacun à son domicile peut ainsi écouter les mêmes chansons en même temps, comme dans un "vrai" apéro.

Le clou du spectacle ? Une visio, encore une, cette fois pilotée par notre sommelier qui, pendant au moins 15 minutes (voire 2 heures comme c’était le cas lors de la première livraison), parle avec passion de ses choix oenologiques : description du vin, dégustation simultanée et même quiz, pour rajouter un côté ludique.

Je veux recréer l’ambiance du restaurant par cette box, une box à mon image et à l’image du restaurant

Infos pratiques

Le contenu de la box change trois fois par semaine. Pierre Chatelain se charge de vous la livrer gratuitement à domicile dans l’après-midi à Aix-en-Provence et aux alentours. Prix : 50 euros. Pour réserver : 09 80 82 85 92 ou sur le compte Instagram de Grenache.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Pour votre santé, bougez plus.