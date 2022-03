Guerre en Ukraine : ce jeudi, Circuit Bleu - Côté Experts consacré à la solidarité avec les Ukrainiens

Cela fait une semaine que la guerre a éclaté en Ukraine. La situation humanitaire, sur place, se fait de plus en plus précaire et la population ukrainienne a de plus en plus de besoins qu'elle ne peut satisfaire. Ce jeudi entre 9h30 et 10h, on liste ces besoins et les actions mises en place.