Ikea, Angèle, Foot : les conseils pour circuler ce mercredi à Nice Saint-Isidore

Circuler dans le quartier Nice Saint-Isidore risque d'être particulièrement difficile ce mercredi 11 mai car il y a à la fois le concert de la chanteuse Angèle au Palais Nikaïa, un match de l'OGC Nice et l'ouverture très attendue du magasin Ikéa. Les conseils et restrictions ici.

C'est LE Jour J ce mercredi 11 mai, celui que les amoureux d'Ikea attendaient depuis 20 ans sur la Côte-d'Azur : l'ouverture du magasin Nice Saint-Isidore. À partir de 8h pour les officiels, 10h pour le public et fermeture à 20h. Sauf que cet évènement tombe en même temps que le concert de la chanteuse Angèle au Palais Nikaïa et le match des Aiglons contre Saint-Etienne à l'Allianz Riviera à partir de 19h. La métropole de Nice et la Préfecture des Alpes-Maritimes prévoient donc un plan de circulation et de transports adapté : on vous le résume.

Des itinéraires conseillés

Le plus simple c'est d'éviter le secteur : ça va bouchonner. Mais si vous allez au stade, chez Ikea, au concert d'Angèle ou que vous habitez le quartier il y a quand même des routes à privilégier. Si vous venez de l'autoroute A8 : prenez la sortie 51 Nice Saint-Augustin, puis l'avenue Simone Veil et ensuite l'avenue Pierre de Coubertin. En gros évitez absolument la Provençale.

La carte des itinéraires conseillés par la métropole de Nice et la Préfecture des Alpes-Maritimes pour ce 11 mai - Métropole de Nice

Si vous venez de Nice: il faut prendre la route de Grenoble, puis le boulevard du Mercantour, vous contournez le stade par l'ouest et vous prenez votre mal en patience. Ça ne sert à rien de tenter les rues perpendiculaires : elles seront fermées à la circulation. Ensuite pour vous garer : la Préfecture des Alpes-Maritimes vous conseille le parking du MIN et le parking relais Charles Ehrmann. Pour des raisons de sécurité, le Parcazur "Saint-Isidore" est fermé toute la journée.

Les transports en commun

Sinon, il est fortement conseillé de prendre le bus ou le tram. Pour les supporters il y a les traditionnelles navettes bleu, rouge et jaune. La Ville promet plus de rotations de tram : toutes les 10 à 11 minutes de 17h à 18h14 sur la ligne 3. Au départ des communes : il y a comme pour chaque match à domicile les lignes « foot » : au départ de Saint-Jeannet Le Peyron, Plan-du-Var, Aspremont, Carros, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Levens et Vence.