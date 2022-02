Il a Thomas Pesquet à la botte

Jean-Emmanuel Pialoux, artisan Bottier à Toulouse, fabrique des souliers à la main, et depuis peu, suite à une campagne de crowfunding réussie, des sneakers, reprenant des matériaux nobles. Conseils chaussures et histoires de l'espace dans Circuit Bleu.

Pour célébrer le retour de leur ambassadeur Thomas Pesquet, le Stade Toulousain a sollicité LBT Sneakers (Le Bottier Toulousain Sneakers) dans le but de créer une paire de sneakers unique à l’effigie de l’astronaute. C’est en s’alliant à différents acteurs locaux issus de l’aérospatial tels que Comat, Héméria ou encore la Cité de l’espace que la Space Jordan 1 a pu voir le jour. Le design de la Space Jordan 1 a été élaboré avec le Stade Toulousain, qui a pu échanger directement avec Thomas Pesquet lorsqu’il était en mission dans l’ISS . La particularité principale de cette paire est sa construction. Elle est en effet composée de plusieurs matériaux provenant du domaine de l’aérospatial, gracieusement fournis par nos partenaires. On y retrouve par exemple du textile utilisé pour les combinaisons d’astronautes (Betacloth) ou de l’isolant de satellite (MLI).

L’utilisation de ces matériaux peu conventionnels a demandé beaucoup d’efforts et d’ingéniosité à l’équipe LBT Sneakers. Pas moins de 100h de travail ont été nécessaires pour compléter la fabrication de la paire. Cela comprend le sourcing des matières, les échanges avec les partenaires, le design, le patronage, le prototypage et enfin la fabrication définitive. Plusieurs heures ont été notamment nécessaires pour tester les différentes réactions des matériaux entre eux et s’assurer que le produit final serait 100% portable. Deux logos ont été ajoutés à la semelle extérieure originale, selon un processus inédit en France.

Comat, qui a pris part à ce projet en fournissant des matériaux spatiaux, s’est également chargé de la réalisation d’une boîte unique sur-mesure. Pour rappel, Comat est l’entreprise qui a fabriqué la boîte de transport des blobs à l’occasion de la dernière mission de Thomas Pesquet dans l’ISS. Le packaging a été modélisé puis imprimé en 3D. On y retrouve le logo de chaque acteur du projet (bouchons et sangle). LBT Sneakers, la branche sneakers de l’atelier Le Bottier Toulousain, composé de Nicolas et Jean-Emmanuel, associe passion de la sneakers et savoir-faire bottier pour proposer des créations inédites, sur-mesure et fabriquées à la main.