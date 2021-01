Ils œuvrent par passion pour la nature

Une heure de balade dans le département pour découvrir le milieu professionnel, économique, artistique, culturel, par le biais de nos invités!

Oremi Jacquet, créatrice de bijoux et déco de mobiliers dans l'esprit d'un monde durable et de recyclage, a ouvert la boutique Mon Ami à Charny.

Oremi Jacquet Copier

Elle nous a présenté Chloé Mombelli qui est graphiste indépendante dans le Loiret et qui réalise de très jolis dessins de végétaux.

Chloé Mombelli Copier

Parce qu'ils partagent le même amour de la nature, elle nous a présenté Thibault Clémencelle, animateur au centre de loisirs de Prunoy. Avec l'association Enfance et Loisirs Pour Tous, il monte des éco-projets, des journées Repair Café, cuisine pour tous et activités manuelles autour de la protection de l'environnement et de l'objectif Zéro Déchet.