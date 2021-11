Indre-et-Loire : le premier magazine "Circuit Court 100% Touraine" vient de sortir

Le circuit court pour Le PROG et pour France Bleu Touraine, c’est comment dire ? Une philosophie, viscéral, un préalable ? Un peu tout ça en fait. Le circuit court que ce soit en matière de culture, ou de consommation, pour Le PROG et France Bleu Touraine, c’est un engagement de toujours.

Ce premier magazine du Circuit Court en Indre et Loire est l’occasion de mettre en valeur 37 producteurs et acteurs économiques qui ont fait du circuit court une valeur fondamentale. Fruits et légumes, produits laitiers, viandes, épicerie, boissons, vins, voici pour vous une première sélection de bonnes adresses pour déguster, savourer et consommer 100 % local.

Emilie Mendonça qui chaque jour anime la chronique « Circuits Courts » à la radio (7h55) vous invite aussi à noter les grands rendez-vous du département et en prévision des périodes de fêtes à penser aussi Circuit Court. Cette co-production semestrielle France Bleu Touraine - Le PROG est éditée à 10.000 exemplaires et distribuée gratuitement en Indre-et-Loire.