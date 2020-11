Indre-et-Loire : Une vidéo pour aider les commerçants locaux

En cette période de confinement, de nombreux commerçants et restaurateurs tourangeaux ont mis en place du "click & collect" ou de la livraison pour continuer à travailler et partager leur savoir-faire. A Tours, un vidéaste amateur a décidé de les aider à se faire entendre des consommateurs.

"Cette vidéo je la réalise gratuitement pour apporter mes compétences et mon soutien aux commerçants". Voilà ce que dit Vincent Péchon en préparant son matériel. Dans quelques minutes le vidéaste amateur commencera à tourner chez les commerçants qui l'ont déjà contacté. Tournage qui se poursuivra pendant tout le week-end des 6, 7 et 8 novembre.

Inciter les tourangeaux à consommer local

Vincent a déjà réuni une trentaine de commerçants mais l'appel à candidatures reste ouvert. Objectif : réaliser avec eux une vidéo pour délivrer un message simple : « Tourangelles et Tourangeaux, continuez de faire vivre vos commerces de proximité pendant cette période difficile. Des solutions de click and collect et de livraison sont mises en place pour continuer à consommer localement. »

Pour la deuxième fois, en effet, les commerçants et les restaurateurs sont frappés de plein fouet par la crise sanitaire. Mais nombre d'entre eux essaie de mettre en place des solutions pour continuer à travailler et permettre à la population de faire ses achats ou consommer des produits locaux. A travers cette vidéo, qui a déjà reçu le soutien de plusieurs députés et politiques, ainsi que de la CMA et la CCI, Vincent Péchon veut inciter les tourangeaux à consommer localement et à favoriser les commerçants de proximité pour leurs achats.

Les commerçantes de Concer'thé, à Tours, se prettent au jeu de la caméra - Vincent Péchon

Une vidéo ouverte à de nombreux commerçants

Cette vidéo aura ensuite vocation à être relayée et diffusée massivement par les media locaux et les réseaux sociaux. Une initiative qui n'a pas laissé l'équipe de France Bleu Touraine indifférente. Avant même que la vidéo ne paraisse, voici une liste des commerces contactés pour cette vidéo et proposant le "click & collect". Si ils peuvent compléter votre carnet de bonnes adresses, alors tant mieux ;-)

Pour cette vidéo, ont déjà répondu présent: L'art Ô Zoir, Scala Tours, Soap'erlipopette, Le Twistin', Autour Du Vrac, Concer'thé, Printemps Tours, Ric Jouets, Boutchou Nature, Jardin des Roches, Boutique Rosalie, Coeur de fil, Neogourmets, Des filles et des garçons, Azu Manga, Julie Maroquinerie, Encore des filles ou encore La Fabrique à Jus.

Si vous êtes vous-même commerçant ou restaurateur ayant mis en place des solutions de "click & collect" pour continuer à travailler, vous pouvez encore participer au tournage, en contactant dès à présent Vincent Péchon au 07.83.79.45.00. ou par mail à vincent@pogo.video